Liberoquotidiano.it - Angelino "gela" il Napoli nel recupero: 1-1 con la Roma

Per un'Inter che pareggia il derby allo scadere, c'è unche incassa l'1-1 in pienoda unasempre dentro la partita e brava a crederci fino in fondo. I due big match della domenica di Serie A restituiscono una classifica immutata, con i campani ancora avanti di tre punti rispetto ai nerazzurri, che in settimana nelcontro la Fiorentina avranno però la possibilità di agganciare la rivale. A un passo dal +5, Di Lorenzo e compagni tornano sulla terra mancando per una manciata di minuti l'ottavo successo di fila in campionato. Il vantaggio illusorio alla mezz'ora di Spinazzola, abile a superare Svilar con un elegante pallonetto, è durato fino al 90' abbondante, quando un tiro al volo diha 'to' il, premiando la squadra di Ranieri protagonista di un arrembante finale.