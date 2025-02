Calciomercato.it - Angelino al 93? risponde a Spinazzola: la Roma frena il Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Da pochi istanti si è chiusa la gara dell’Olimpico tra i giallorossi e gli Azzurri: l’esterno giallorosso impatta il pariRischiano di essere minuti di recupero pesanti quelli archiviati da pochi istanti all’Olimpico. Grazie alla girata volante dial 93?, lariacciuffa nel finale illa marcia degli uomini di Antonio Conte, che si erano portati in vantaggio con.Ancora la legge dell’ex,a segno contro la(LaPresse) – Calciomercato.itLa gara dell’Olimpico ha un inizio piuttosto contratto. Ilprova a ‘stanare’ i padroni di casa che, profondamente rivoluzionati dalle scelte di formazione di Ranieri, sono ordinati con il blocco basso. Ne vien fuori una partita piuttosto spigolosa, che fa fatica ad accendersi. Al 14? proteste delper un contatto in area tra Pisilli e Politano: molto vicino all’azione, Fabbri ammonisce per simulazione l’esterno offensivo di Conte.