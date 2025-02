Oasport.it - Andreas Seppi nuovo coach di Jannik Sinner? “Non è facile, ma non potrei dirgli di no”

Leggi su Oasport.it

Gli Australian Open 2025, conclusi non più tardi di una settimana fa, hanno lasciato due grosse eredità: in primo luogo il trionfo di, al terzo alloro in un torneo del Grand Slam della sua carriera; in seconda battuta la rivelazione dello stesso altoatesino secondo cui, molto probabilmente, a fine anno le strade con ilDarren Cahill si separeranno.Anche se non c’è stata ancora l’ufficialità dell’addio dell’allenatore australiano, è già partito il toto-successore. Dopotutto, essere il punto riferimento tecnico di un tennista comefa gola a molti. Un giocatore che, nel breve volgere di 12 mesi ha centrato 3 successi tra i Major, più 2 Davis, le ATP Finals e diversi Masters 1000, è il sogno di tanti addetti ai lavori.Le voci sull’eventualenon mancano.