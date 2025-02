Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, ora l’imperativo è vincere. Angori: "L’unica medicina è il successo"

Soltanto una vittoria può aiutare l’a uscire dal suo momento negativo. A Ragusa oggi pomeriggio i biancorossi affrontano la Virtus al PalaPadua (palla a due alle 18, arbitri Silvestri e Rosato) in cerca di due punti quanto mai salutari. "Èonestamente – conferma senza mezze misure il tecnico Matteo–. Noi proviamo a mettere sul piatto tutto, maè la vittoria. Se dalle ultime tre partite si usciva con una o due sconfitte in meno, l’umore e il clima attorno alla squadra sarebbe stato diverso, per cui non ci sono modifiche tattiche o nel lavoro, ma semplicemente cercare dia tutti i costi per muovere la classifica e per uscire da questo momento". La testa, più che il fisico, è stata al centro della settimana di allenamento dell’Up, dopo il crollo avuto a Mestre.