Ilgiorno.it - Ancora un inseguimento per le vie di Milano: non si ferma all’alt, ventenne senza patente bloccato in corso Lodi dopo una folle corsa

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 febbraio 2025 –unper le vie della città.un ragazzoche non siall'alt e prova a seminare le auto della polizia, danneggiandone due e tamponando anche quella di un automobilista di passaggio. La fuga di unitaliano, al volante di un car sharing, una Fiat 500 Enjoy,aver mai conseguito il documento di guida, è andata avanti per circa un chilometro e si è conclusa con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Per fortuna, non si sono registrati feriti. L'alt saltato Stando a quanto ricostruito, tutto è partito alle 23 di sabato 1 febbraio, quando due agenti di una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno notato il ragazzo al volante di un'auto in viale Bianca Maria, a due passi da piazza Cinque Giornate, e hanno deciso di sottoporlo a controllo.