Ilgiorno.it - Ancora spray urticante . Sono dieci gli intossicati all’istituto superiore Fortuny

Leggi su Ilgiorno.it

In città a Brescia continuano gli atti vandalici messi a segno da ragazzini svogliati che per passare il tempo, infastidire il prossimo o evitare un compito in classe o una interrogazione diffondono nell’aria sostanze fastidiose per le persone, tra quiurticanti. Ieri mattina alcuni ragazzini, per il momentonon noti,entrati in azione per la seconda volta in quattro giorni e per la terza in solo un mese. Anonimi, probabilmente studenti, ieri mattina attorno alle 10 hanno diffusoal peperoncinodi Brescia, causando l’intossicazione dipersone tra iscritti alla scuola, tutti minorenni tra i 15 e i 17 anni, e una lavoratrice di 35 anni. Erano le 9 quando, approfittando della presenza negli spazi comuni di diverse persone, i soliti ignoti hanno aperto e spruzzato la sostanza, scatenando colpi di tosse e causando bruciori alla gola al naso e agli occhi.