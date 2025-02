Ilnapolista.it - Anche Marotta si lamenta del calendario: «C’è uno stress agonistico davvero esasperato»

Beppe, presidente dell’Inter, ha parlato a Sky prima del derby con il Milan di oggi, che rappresenta l’occasione di una rivincita dopo Riyadh:«Il derby ha un sapore diverso da una partita di campionato o di altre competizioni. La classifica non conta, i 16 punti di divario tra noi e loro sono sulla carta, in teoria. Però abbiamo voglia di fare bene, non solo di riscattare le due sconfitte stagionali, ma di fare risultato pieno. Ho visto tutti concentrati, a partire dall’allenatore: vogliamo fare bene».Leggi: Inzaghi già piange: «Il recupero a Firenze giovedì non mi permetterà di dare alla squadra il riposo che avrebbe meritato»: «Siamo in attesa di una riforma del calcio»Inzaghi ieri ha contestato le scelte dia febbraio. Vi crea qualche difficoltà?«È da qualche anno che c’è uno, che non riguarda solo l’Inter, ma tutte le squadre, specie quelle con giocatori internazionali.