Lanazione.it - Anche Cassani con la difesa a tre

Leggi su Lanazione.it

Non sono previsti stravolgimenti nell’undici con cui il Lentigione scenderà in campo questo pomeriggio al Melani. Il tecnicoconfermerà il 3-4-2-1 ormai divenuto un marchio di fabbrica, con la porta affidata a Gasperini e la retroguardia a tre composta da Lombardi, Capiluppi e Bonetti. Ballottaggi sulle corsie esterne dove i favoriti sono Cavacchioli e Alessandrini, maCortesi e Maggioli si giocheranno le proprie chance di giocare dal primo minuto. Nessun dubbio invece in mediana, con le chiavi del centrocampo affidate a Sabba e Nappo, con Pari pronto a subentrare a gara in corso. Sulla trequarti pronti ad agire Battistello e Mordini, con Pastore favorito a indossare la maglia da centravanti e Babbi che parte indietro nel ballottaggio con quest’ultimo. Il Lentigione, così come le prime tre della classe, ha perso soltanto tre partite in stagione ed è reduce da quattro risultati utili consecutivi.