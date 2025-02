Dilei.it - Amici, pagelle della diciassettesima puntata: cosa è successo domenica 2 febbraio

Unadi equilibri rotti e ricomposti quella pomeridiana diandata in onda. Veri e propri colpi di scena sin dai primissimi minuti del programma condotto da Maria De Filippi. Ad animarla sicuramente gli allievi che uno dopo l’altro si sono esibiti davanti a maestri e i giudici d’eccezione: Samanta Togni, Luca Argentero e Giusy Ferreri. Anna Pettinelli ha mostrato ancora una volta il suo lato tagliente ma attento, pronta a premiare gli studenti (a suo parere) meritevoli. Lorella Cuccarini ha vestito invece i panni“mamma” positiva e protettiva nei confronti dei ragazzi e delle ragazzescuola. Ecco come è andata e.La rivincita di Nicolò (e le lacrime). Voto 9Nicolò, ragazzo di 18 anni dalla voce bella, calda, avvolgente, è stato criticato in settimana dai propri compagni di scuola.