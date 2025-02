Amici, le anticipazioni e gli ospiti di oggi domenica 2 febbraio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – '' di Maria De Filippi torna, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. Super ospite della puntata, Tancredi, ex allievo della ventesima edizione del talent show che presenterà in studio gli ultimi due singoli. A giudicare la gara di canto dei talenti di questa edizione sarà .