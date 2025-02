Bubinoblog - AMICI: IL SERALE SI AVVICINA E ARRIVA UNO DEI RE DELLE SERIE RAI COME GIUDICE SPECIALE

Domenica 2 febbraio ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo del talent. A giudicare la gara di canto: Luca Argentero amatissimo attore del cinema e della tv, e la cantautrice multiplatino Giusy Ferreri. A giudicare la gara di ballo: la ballerina, coreografa e conduttrice tv Samanta Togni. La sfida del cantante Nicolò viene giudicata dal vice-presidente di Artist First Charlie Rapino. La sfida della ballerina Giorgia viene giudicata da Francesca Bernabini, direttrice della testata Danza Effebi. Superospite in studio Tancredi, che torna sul palco e si esibisce con un medley dei suoi ultimi singoli Standing ovation e Belladamorire. Il programma è prodotto da: Fascino P.G.T. per Mediaset. Produttore esecutivo: Paolo Di Gesu. Regia: Andrea Vicario.