Amici 2025, diretta diciassettesima puntata

Anticipazionidi domenica 26 gennaioMaria De Filippi conduce su Canale 5 la sedicesimadi24, registrata venerdì.Come di consueto, gli allievi hanno affrontato la sfida di canto e di ballo. Per la prima categoria giudici Giusy Ferreri e Luca Argentero, per la seconda Samanta Togni. Per il canto si è piazzata al primo posto ancora Antonia (ultimo, dunque in sfida, TrigNO), mentre per il ballo è risultato primo Daniele (fanalino di coda, quindi a rischio, Antonio).Nicolò ha invece affrontato la sfida, giudicata da Charlie Rapino, ed è riuscito a difendere il suo banco; dopo ciò, Anna Pettinelli gli ha consegnato la maglia per l’accesso al serale. Niente da fare per Giorgia, che ha perso la sfida, con giudice Francesca Bernabei, ed ha dovuto cedere il posto ad un’altra ballerina.