Ambrosini | Inter fatto più del Milan Perdere sarebbe stato un duro colpo!

termina con un punto a testa per leesi, che si sono date battaglia a San Siro. Al termine del derby Maimoanalizza le prestazioni.DELUSE E FELICI – Massimocommenta, terminato 1-1 grazie al gol nel recupero di Stefan De Vrij. Così l’ex calciatore, opinionista di Dazn: «Di solito accadeva il contrario. Ilmolto spesso ha sbagliato l’approccio alla partita e poi ha dovuto rincorrere. Oggi la squadra habene, anche come spirito di squadra dall’inizio alla fine. Hanno dato una risposta come squadra. Nel secondo tempo potevano tentare di arginare le energie dell’con qualche azione in più. La squadra di Inzaghi è giustamente delusa perché il pareggio è immeritato. Era un gol evitabile, ma se pensiamo da dove siamo partiti con la presentazione delle due squadre possono essere delusi e felici entrambe».