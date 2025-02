Inter-news.it - Ambrosini: «Inter al top e stra favorita. Milan, reazione cercasi»

A San Siro, a bordocampo, c’è l’ex rossonero Massimoper commentare il derby dio. Prima dil’opinionista inquadra i due diversi momenti delle squadre.MOMENTO DELICATO – Massimo, opinionista di Dazn, dichiara nel pre partita di: «Ilarrivava agli ultimi due derby, che ha vinto, nettamente da sfavorito. Proprio come ci arriva stasera. Non so se dentro lo spogliatoio delsi siano detti questa cosa, immagino di no perché il momento è molto delicato. Ildurante l’anno non ha mai dato la sensazione di entrare in campo e dire “Oggi non ce n’è per nessuno”. Le partite che ha fatto bene sono state quasi inaspettate, nel derby contro l’e a Madrid. Non ha mai dato la sensazione di essere un gruppo forte e con le idee chiare. Oggi, a maggior ragione, non so cosa aspettarmi.