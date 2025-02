Liberoquotidiano.it - Altra mazzata per Anna Kalinskaya: il video che fa il giro del mondo. E Sinner... | Guarda

Saranno Elise Mertens e Ann Li ad affrontarsi nella finale del "Singapore Tennis Open", Wta 250 da 275.094 dollari in corso sul duro del Kallang Tennis Hub. La belga, seconda testa di serie del torneo, ha battuto la cinese Xinyu Wang, numero 4 del seeding, per 6-3 6-4 e andrà a caccia del suo nono titolo nel circuito, il primo dal trionfo a Monastir nell'ottobre 2023. La Mertens, alla seconda finale stagionale dopo quella persa a Hobart, affronterà la 24enne statunitense Ann Li che, avanti 7-6(2) 1-0, ha visto la sua rivale, la grande favorita del tabellone, costretta al ritiro. Quarta finale in carriera per la Li che vanta solo un successo, nel 2021 a Tenerife. E la russa, come si può notare dalle immagini diffuse dalla WTA, al momento di salutare avversaria e arbitro è apparsa decisamente scossa, con qualche lacrima che si è materializzata sul suo volto.