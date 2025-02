Ilgiorno.it - Alta tensione in centro. La notte dei tassisti in presidio anti-ncc ai posteggi del Duomo

"Andiamo a bere un caffè tutti insieme". Il tam tam è partito venerdì pomeriggio. Destinazione: piazza. Le foto, però, non fanno pensare a una riunione al bar tra colleghi, quanto a una sorta di raduno della base per dare un segnale forte e chiaro ai navig. Segnatamente ai noleggiatori con conducenti. Sì, perché ieridecine disi sono ritrovati aidietro le aiuole con gli alberi, sul lato opposto rispetto alla Cattedrale: quattro lunghe file di auto bianche a occupare interamente il tratto di strada da via Mazzini a via Mengoni. Nessun coinvolgimento diretto dei rappresentdi categoria, come già capitato in passato. Almeno per un’ora, l’area più centrale della città è stata presidiata, anche se, a differenza di altre occasioni, il servizio non è mai stato interrotto.