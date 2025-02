Lanazione.it - Alluvione del 17 ottobre, via alle richieste. Aperto il portale per chiedere rimborsi

In provincia di Siena la questione interessa i comuni di Chiusdino, Monteriggioni, Siena, Sovicille. La Regione annuncia che è partita l’attività di ricognizione dei danni e richiesta di contributi per i privati che sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del settembre e2024 in ventotto comuni toscani, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. I cittadini potranno presentare le loro domande esclusivamente attraverso ildedicato della Regione Toscana, all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari/#/home. "Di fronte alla realtà di sempre più frequenti eventi meteo disastrosi, legati ai cambiamenti climatici in atto, la Regione – spiega il presidente Eugenio Giani – si muove su due binari parli: uno è mettere in campo politiche e interventi per gestire nella maniera più efficace possibile il rischio idraulico e idrogeologico, l’altro è agire con tempestività e trasparenza per assicurarecomunità colpite dagli effetti di questi eventi un sostegno concreto a fronte dei gravi danni subiti".