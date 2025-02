Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, de Pascale e gli indennizzi: “Semplificare le regole, i cittadini sono sfiduciati”

Cosa fare nel postè “il primo pensiero quando mi sveglio e l’ultimo prima di andare a dormire”. Così il governatore dell’Emilia-Romagna Michele defa il punto sui suoi obiettivi per la nostra regione. Fianco a fianco con il neo commissario straordinario Fabrizio Curcio, intervistato ieri dal Carlino. BOLOGNA. Conferenza stampa del presidente eletto della Regione Michele deper la presentazione della nuova Giunta regionale. Presidente, ci fa un quadro dello stato dell’arte? “La prima cosa molto positiva è il rapido passaggio di consegne tra commissari: la distribuzione delle risorse non ha subito intoppi – risponde de–. Il commissario ha già firmato i primi avvisi di pagamento. A tal proposito, gli ho già rappresentato alcuni elementi di semplificazione e innovazione delle procedure per gli”.