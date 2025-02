Ilgiorno.it - All’ospedale di Busto Arsizio apre il nuovo day hospital oncologico: “Saranno più facili prevenzione e diagnosi precoce”

Leggi su Ilgiorno.it

– Sarà inaugurato martedì, nella Giornata mondiale contro il cancro, ildaydell’ospedale di. Importanti i dati che riguardano l’attività svolta da Asst Valle Olona nel 2024: oltre 2.400 interventi oncologici e più di 19.000 accessi Mac (macro attività ambulatoriali ad alta complessità) ambulatoriali, oncologici ed ematologici con una crescita del 106% per quanto riguarda gli interventi e del 108% per gli accessi. Complessivamente, in Asst Valle Olona nel 2024 si sono riscontrati 266 nuovi pazienti con carcinoma della mammella, 155 nuovi casi di carcinoma del colon-retto e 229 nuovedi carcinoma della prostata. “La nostra azienda oggi garantisce un approccio multidisciplinare nei presidi di, Gallarate e Saronno nella cura dei pazienti, offrendo percorsi diagnostici a 360 gradi.