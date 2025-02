Chiccheinformatiche.com - Allerta Truffa: Falsi messaggi di prelievo da banca o PayPal – Come Proteggersi

Negli ultimi giorni, si sta diffondendo una nuovache colpisce gli utenti attraversodirio. Questi avvisi, che possono arrivare via SMS, email o notifiche push, informano l’utente di un presuntodal proprio conto corrente o dalla carta di credito, generando panico e spingendolo a cliccare su link fraudolenti.didafunziona laIl meccanismo è sempre lo stesso: ilo avvisa di unnon autorizzato, inducendo l’utente a verificare immediatamente l’operazione. In preda all’ansia, la vittima clicca sul link fornito, che la reindirizza a un sito falso, identico a quello dellao di un servizio di pagamento. Qui vengono richiesti dati sensibili, che itori utilizzeranno per accedere al conto e sottrarre denaro.