Alleanza Pd e 5 stelle? Conte dice no all’idea di Prodi ma è tentato dal lodo Franceschini | Rispetta le differenze

Qualche giorno fa Romano, su Repubblica, aveva invitato i leader del centrosinistra a unirsi in un programma comune. Il leader M5S Giuseppe, autore del campo largo con la segretaria Pd Elly Schlein, risponde nì. «Che rispetto la storia del Pd, che ha sempre espresso questa “vocazione testardamente unitaria”. E il M5S è in prima linea a costruire un progetto politico alternativo a questo governo, ma anche la storia e l’identità del M5S vannote. Il confronto con le altre forze è possibile solo in un quadro di chiarezza e di coerenza», dichiara su Repubblica a Francesco Bei. «Con il Pd di Schlein ci siamo finalmente ritrovati sul salario minimo, sulla riduzione dell’orario di lavoro, sull’autonomia differenziata, sui congedi parentali.». Ma «al momento ci sono dei punti in comune ma anche questioni fondamentali che ci dividono.