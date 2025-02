Sport.quotidiano.net - Alle 12.30 c’è l’Empoli, Thiago non può più sbagliare e punta tutto sugli ultimi arrivati con Costa in difesa e Kolo Muani davanti. Motta prova una nuova Juve: "E’ ora di vincere»

Questa volta non si può dire chenon abbia l’ossessione per la vittoria. Il concetto, attraverso diverse parole, l’ha ribadito una dozzina di volte, ieri nella conferenza stampa della vigilia con: "vittoria" e "", in un rapporto di tre a uno, appunto una ripetizione ossessiva. La reazione che il tecnico si aspetta oggi? Pochi fronzoli: "Voglio vedere una vittoria. I tifosi sono preoccupati per i risultati, ma noi siamo i primi a non essere contenti. A volte abbiamo anche fatto buone prestazioni, ma rimane la rabbia di giocare bene e non". E, quando non si vince, lanon è il posto migliore del mondo: "Bellissimo non è". Non nasconde le difficoltà,, ribadisce che non c’è stato alcun confronto con la società dopo la sconfitta di Champions, vede tuttavia una squadra "migliorata" nel corso della sua gestione ed evita gli alibi.