All’attacco dei Portuali Montefano ad Ancona con la novità Bianchi

Adesso è ufficiale: il difensore centrale Davide, classe 1993, è un giocatore delche sarà disposizione nel match odierno in casa dei Portuli. "In questo momento – spiega Lorenzo Gigli, direttore sportivo della formazione viola – siamo in difficoltà nel reparto difensivo a causa degli infortuni, pertanto dovevamo inserire qualcuno con esperienza e che potesse darci una mano.da anni gioca in questa categoria, ma ha anche esperienze in D". Il difensore, nativo di Fondi, è reduce dall’esperienza alla Palmense (Eccellenza calabrese), in passato ha giocato nelle Marche con Sangiustese e Forsempronese, ha poi indossato le maglie di Castel Rigone, Voluntas Spoleto, Pianese, San Paolo Padova, Gallipoli, Bellaria, Grosseto, Cattolica, Romanese, Viareggio, Poggibonsi, Terracina, Colligiana, Mezzolara, Asta Taverne e Palmense.