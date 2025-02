Lanazione.it - Allarme violenza, la mobilitazione. I cittadini scendono in strada

Montecatini Terme, 2 febbraio 2025 – «Il sindaco Claudio Del Rosso può fare ben poco da solo, se le istituzioni a livello più alto non lo supportano. La passeggiata serale che stiamo preparando per le vie del centro puntata a sensibilizzare di più anche la prefettura e la questura». Un gruppo diche frequenta la pasticceria Sweet in viale Balducci, dopo l’aggressione avvenuta venerdì mattina tra piazza XX Settembre e via Solferino, è ormai esasperato e, uscendo dal territorio comunale, vuole un’azione più incisiva da parte dell’ufficio del governo sul territorio e dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza dopo l’ultimo caso diin, la rissa scoppiata in piazza XX Settembre, dove un uomo è stato aggredito a calci, pugni e bottigliate davanti aiterrorizzati.