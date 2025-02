Ilgiorno.it - Alla scoperta della cava di Camerlata

Una mattinata per scoprire i segretivecchiadi, nel parcoSpina Verde, dquale sono state rite le pietre utilizzate per edificare il Castello del Baradello. Ladi arenaria è legata a filo doppio con la storia di Como visto che tutti i suoi edifici, dai tempi dei Romani, sono stati costruiti con la pietra estratta dmontagna. Tra questi spicca il Castel Baradello dcui torre si gode un panorama mozzafiatocittà e del lago. L’appuntamento è alle 10.30 in piazza, il biglietto è in vendita a 18 euro per gli adulti, mentre i bambini dai 6 ai 14 anni pagano 10 euro.