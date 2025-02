Alfonso è nero perché lo ha visto nel mio letto Grande Fratello Chiara sorpresa e D’Apice scatta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri sera, ilha sorpreso gli inquilini della casa più spiata d’Italia con una celebrazione speciale. L’occasione era il Capodanno cinese, e la produzione ha organizzato una festa a tema per rendere l’evento ancora più coinvolgente. Ai concorrenti sono stati recapitati anche degli abiti tradizionali orientali, così da permettere loro di immergersi completamente nelle usanze e nei costumi di quel Paese.Tuttavia, proprio mentre i partecipanti si preparavano alla festa, è scoppiato un nuovo caso. A rivelare quanto accaduto è stataCainelli, la bella concorrente trentina. La 25enne, nata da padre italiano e madre boliviana, ne ha parlato sottovoce mentre si trovava in camera insieme a Mariavittoria Minnghetti. Le sue dizioni hanno colto il pubblico di, scatenando un acceso dibattito su come i concorrenti vivano le loro relazioni sentimentali all’interno della casa.