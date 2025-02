Isaechia.it - Alessia Pascarella e Lino Giuliano si vedono per la prima volta allo specchio dopo aver rifatto il naso: la loro reazione (Video)

Negli scorsi giorni, i due ex protagonisti di Temptation Island 11avevano raccontato ai rispettivi followers dideciso di sottoporsi a un intervento di rinosettoplastica di coppia, per dare un nuovo aspetto al.I due avevano già mostrato sui social ile ill’intervento esi era detta entusiasta perfinalmente coronato questo sogno che aveva da tempo (QUI leparole).A distanza di qualche settimana dall’intervento,hanno pubblicato sui social il momento in cui per lasi sono visticon il nuovo.Ecco qual è stata laa caldo:è rimasta positivamente colpita dal risultato ottenuto e ha affermato euforica:Ma è naturalissimo!Ancheha mostrato tutto il suo entusiasmo per questo cambiamento, dovuto anche a problemi respiratori che aveva dichiarato die:Mamma mia, è un miracolo! Respiro perfettamente, un motore turbo diesel!L'articolosiper lail: la) proviene da Isa e Chia.