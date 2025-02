Metropolitanmagazine.it - Alessandro Franchini, chi è e cosa fa il fidanzato di Luca Calvani

è ildi, uno degli ex concorrenti di questa edizione del Grande Fratello. L’attore, volto noto di tantissime fiction di successo come “Distretto di Polizia”, “Tutti pazzi per amore” e “Don Matteo”, dopo una lunga relazione con la ex compagna Francesca Arena ha presentato il suo compagnoa cui era legato da diversi anni. Una storia d’amore tenuta a lungo nascosta da occhi indiscreti fino a quando ha deciso di uscire allo scoperto facendo il suo coming out sui social pubblicando una foto in compagnia delaccompagnata da una semplice didascalia “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi.”L’uomo, nato a Viareggio, ha fatto per anni il bagnino e nel 2015 ha aperto una palestra, The Funcional Department, diventando “personal trainer di bodyweight e functional” qualunquevoglia dire.