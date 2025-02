Bergamonews.it - Alessandro Dotti, talento bergamasco nell’oceano: a 8 anni è già prodigio del surf in Australia

Ha origini bergamasche, il piccoloista vincitore della categoria under12 della “Taj small fries”, la gara diper i giovani sotto i 18più famosa e prestigiosa nel panoramaistico da oltre due decenni., nato in Indonesia da genitori italiani, entrambi bergamaschi – mamma Sara cresciuta a Borgo Santa Caterina, e papà Andrea di Loreto -, ha iniziato ad avvicinarsi al suo sport di specializzazione quando ancora non aveva nemmeno duee il papà lo portava a cavalcare le onde con lui.La competizione che lo ha visto vincitore si svolge a Yallingup a Margaret river, località famosa per il, tanto da ospitare anche una tappa del campionato mondiale di questo sport, e viene organizzata ogni anno dall’ex campione del mondo diTaj Burrow, icona delin