Al Verdi Siffredi racconta Rocco Il re dell’hard sbarca a teatro | Mito attore e padre | sono tutto

Lo scossone forte è arrivato con la serie, ’Supersex’. Ci ha rivisto la sua vita, precisa, fedele, e sopratnon sempre in discesa. E allora aAntonio Tano – per tutti,, un nome un brand – è capitato in più di un’occasione pubblica di lasciarsi andare davvero. E non in quel senso che lo si è abituati a conoscere. "Sì, ho pianto, lo dica pure". "È che sta diventando vecchio", lo prende in giro la moglie Rózsa Tassi.insiemee Rosa mentre li raggiungiamo per parlare di ’’, debutto teatrale per il re del porno che farà tappa anche da noi (aldi Montecatini il 7 febbraio alle 21, biglietti su TicketOne; regia di Paolo Ruffini, Vera Produzione). Einsieme anche su quel palco. "sempre rimasta dietro le quinte, mai davanti.