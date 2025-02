Ilrestodelcarlino.it - Al Mic le note di Saša Dejanovi?

Le sei corde di? sono oggi protagoniste, alle 15.30, del secondo appuntamento dei Pomeriggi musicali al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza. L’evento rientra nella cornice della tredicesima edizione di TeatroMasiniMusica, a cura dell’Emilia Romagna Festival.?, celebre per la sua tecnica raffinata e per le interpretazioni espressive, si cimenterà in un repertorio di autori che hanno scritto esplicitamente per la chitarra. Strumento polifonico, la chitarra è qui considerata come una piccola orchestra: in programma brani di Isaac Albeniz, Agostin Barrios, Fernando Sor, Francisco Tàrrega, Enrique Granados, compositori con cui tutti i chitarristi si sono formati, tutti di cultura ispanica, perché è in Spagna e in Sudamerica che la chitarra ha trovato terreno fertile per esprimere al meglio sé stessa.