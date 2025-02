Thesocialpost.it - Al Bano ospite di C’è posta per te: polemica durante l’incontro in studio con le tre donne

AlCarrisi è stato il superdell’ultima puntata di C’èper te, andata in onda su Canale 5 il 1° febbraio.lo show, il cantante, noto per il suo carisma e la lunga carriera nella musica italiana, ha recitato una scena particolare, che ha innescato una pioggia di critiche sul web per il suo modo di comportarsi.Leggi anche: Almalato? La replica a Fabrizio Corona: “Nessun problema grave di salute e nessun trapianto”La consegna della busta e il ricordo del passatoLa vicenda ha avuto inizio con la consegna di una celebre busta da parte del postino del programma. In, dietro la busta, c’erano tre signore: due di loro, Giulia e Mariangela, sostenevano di aver conosciuto il cantante negli anni ‘60, quando era un giovane in cerca di fortuna a Milano. La terza, un’ultracentenaria grande fan, aveva viaggiato fino a Cellino San Marco nella speranza di incontrarlo.