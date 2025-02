Superguidatv.it - Al Bano a C’è Posta per te 2025: tre spasimanti per lui, dal passato | Video Witty Tv

Ala C’èper teha avuto modo di incontrare tregiunte per lui dal. Si tratta di tre donne che lo hanno incrociato mentre lavorava come cameriere a Milano o lo hanno conosciuto quando era ancora molto giovane. Peccato però che il famoso cantante non si sia ricordato di nessuna di loro. Il siparietto, nello studio di Maria De Filippi, è stato davvero molto divertente.Tv