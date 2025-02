Ilgiorno.it - Ai ricercatori lombardi 32 milioni. "La scienza è futuro"

Leggi su Ilgiorno.it

Oltre 32alle università Lombarde per la ricerca, più 1,3per la Fondazione Human Technopole: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la- Fis 2. Agli ateneivanno 32.158.218 euro. Al macrosettore “life sciences“ sono stati destinati 22.254.180 euro per sostenere i progetti presentati dalla Statale (alla quale vanno 7.324.778 euro), dall’Università Vita Salute San Raffaele (6.646.207 euro), dagli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia (2.227.500 euro) dall’Istituto europeo di Oncologia (2.076.883 euro), dall’Ospedale San Raffaele (1.327.789 euro), dall’Humanitas University (1.326.861 euro) e dall’Università degli Studi Milano-Bicocca (1.324.161 euro). Per “physical sciences and engineering“, 3.