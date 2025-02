Sbircialanotizia.it - Aggressione pitbull, il veterinario: “Razza di moda, ma servono polso fermo e regole ferree”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Coccìa su 29enne aggredito a Ostia: "Bisogna far capire cosa è giusto e cosa è sbagliato" "Lo vedi, ti piace, lo compri, tanto si trova anche a poco prezzo online, e ti metti in casa un cane che non sai gestire come il pittbull". Così all'Adnkronos ilFederico Coccìa, commentando l'ad Ostia di .L'articolo, il: “di, ma” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.