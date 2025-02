Lanazione.it - Agente salva una donna in Fi-Pi-Li, paziente diventa ricercatore: nuovi Cavalieri della Repubblica in Toscana

Pisa, 2 febbraio 2025 - Ci sono anche i nomi di Giuseppina Sgandurra, 49 anni docente dell’Università di Pisa, del dottorando 29enne Giovanni Arras, di Adriano BlundoQuestura di Firenze, e di Vittoria Tognozzi, tra le 31 personalità che hanno ottenuto l’alta onorificenza al meritoitaliana da parte del presidente Sergio Mattarella. Ricerca: a Giuseppina Sgandurra il premioSimfer La cerimonia di consegna si terrà al Quirinale il 26 febbraio alle 11.30, alla presenza dello stesso Capo dello Stato. Giuseppina Sgandurra e Giovanni Arrasno dunquedell'Ordine al merito, come si legge nella motivazione: “Per il supporto offerto alla ricerca con coinvolgimento e professionalità". In particolare, Giovanni Arras, 29enne sardo di Tempio Pausania, nato con una paralisi cerebrale infantile e oggi dottorando in Intelligenza artificiale all’Università di Pisa, ha fatto un percorso di studio motivato anche dalla voglia di contribuire allo svilupporicerca scientifica sulla paralisi cerebrale, di cui soffre da quando è nato.