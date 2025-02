Sololaroma.it - Affare Marmol, ultimo assalto: due le alternative per la Roma

Torna in campo la, questa sera alle 20:45 nel big match contro il Napoli capolista, in un calendario che entra nella sua fase clou. Impossibile però non volgere lo sguardo ad un calciomercato che vedrà la sua fine domani, e ci sono ancora più cose da fare sul taccuino di Ghisolfi. Ieri sera è arrivata l’ufficialità della cessione di Zalewski all’Inter, ma potrebbe non essere l’unico addio, esattamene come servono nuovi arrivi in difesa. Probabili che oggi possa essere il giorno della verità per quanto riguarda l’, obiettivo numero uno per rimpolpare la retroguardia.Un, visto che il tempo per trattative e giochetti psicologici non c’è più, e la fumata bianca al momento è tutt’altro che vicina: Ghisolfi ha già avuto tre incontri con l’entourage del giocatore, ricevendo apertura al trasferimento, ma il Las Palmas vuole peri 10 milioni della clausola senza discussione, dovendo corrispondere il 50% della vendita al Barcellona.