Aero Club Rinnovato il consiglio nazionale. Vittorio Cucurnia al quarto mandato: "Risultato prestigioso»

Riconferma neldell’, sezione “tecnico sportiva volo a motore non acrobatico“ per(nella foto), il delegato provinciale del Coni.è stato rieletto per la quarta volta consecutiva nella prestigiosa commissione tecnica dell’d’Italia, che hatutte le commissioni in attesa delle elezioni di presidente eper il quadriennio olimpico 2025-2028. "Questoè frutto di esperienza, continuo aggiornamento e assidua presenza sui campi di gara di tutta Italia da tanti anni" dice. La commissione del volo a motore non acrobatico si occupa di regolazione, implementazione e normativa tecnico-sportiva della regolarità aerea, la disciplina del volo con navigazione accurata e atterraggi di precisione.