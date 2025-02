Lanazione.it - Addio Federico, cavaliere moderno. I suoi sogni spezzati a soli 21 anni

Viareggio, 2 febbraio 2025 – Con le scarpe da ginnastica, per muoversi veloce nel futuro, e il suo computer portatile sottobraccio, carico di ricordi di ieri e di progetti per il domani,era in cammino verso il suo avvenire. Diretto a un’agenzia formativa alla Migliarina, verso il completamento del percorso di studi avviati nell’Ateno di Pisa e la realizzazione deiche a vent’sono immensi, liberi e potenti. Come la primavera quando esplode. Quel cammino, affrontato con determinazione, nella stagione più bella della vita, si è però interrotto tragicamente. Sulla strada. Dove giovedì pomeriggioDel Volgo, mentre a piedi aveva imboccato il cavalcavia Barsacchi, è stato travolto da un’auto e nell’urto, poi, sbalzato oltre il guardrail. Precipitato giù, in un volo di circa sei metri.