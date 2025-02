Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ex consigliere . Lebboroni

Profondo cordoglio a Castelraimondo per la scomparsa di Venanzio, uomo benvoluto e stimato dalla comunità locale.aveva 91 anni. In paese era molto conosciuto: era statocomunale e aveva gestito l’azienda della contessa Maria Sofia Giustiniani Bandini, poi aveva diretto - per lungo tempo - l’azienda agricola della Fondazione Giustiniani Bandini presso l’Abbadia di Fiastra. "Venanzino", così come tutti gli amici lo chiamavano, faceva parte dell’assemblea dei soci della Fondazione Carima e nella sua Castelraimondo aveva fondato e presieduto la riserva di caccia Monte Gemmo. Venanzioera un appassionato cacciatore e amava vivere a contatto con la natura. Appena poteva, scappava nella campagna di Rustano dove aveva il suo "buen retiro" realizzato assieme alla moglie Germana, prematuramente scomparsa nel 2010, e ai figli Gian Vincenzo e Fiammetta, pure loro molto stimati e noti a Camerino, Castelraimondo e San Severino, città in cui risiedono o lavorano.