Quotidiano.net - Addio a Milena Bernabò, ultima medaglia d'oro per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema

È morta oggi a 96 anni, l'donna in vitad'oro al valor civile per un atto eroico fatto nell'didi(Lucca) durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 12 agosto 1944 nella strage nazifascista che fece 560 morti tra i civili portò in salvo "con istintivo e generoso slancio, altri tre bambini destinati a morte sicura", Mario di 5 anni, Mauro e Lina di 10 anni. Accadde nel borghetto di Vaccareccia, località nota perché lì avvenne l'episodio più cruento della strage dopo quello sulla piazza della chiesa di S., e dove i tedeschi uccisero circa 130 fra donne, bambini e anziani. Le altre due donne diinsignite di questa onorificenza erano Cesira Pardini, morta nell'aprile del 2022, e Genny Bibolotti Marsili che morì il giorno stesso della strage.