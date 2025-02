Thesocialpost.it - Addio a Lee Joo-sil, protagonista di “Squid Game 2”

Leggi su Thesocialpost.it

La celebre attrice sudcoreana Lee Joo-sil è morta oggi all’età di 81 anni nella sua casa di Uijeongbu, in Corea del Sud. Nonostante fosse guarita da un cancro al seno, la malattia si era ripresentata colpendo lo stomaco, segnando il capitolo finale della sua lunga e illustre carriera.Una vita dedicata alla recitazioneNata nel 1944, Lee Joo-sil aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta, muovendo i primi passi nel teatro e nel doppiaggio, prima di affermarsi nel mondo del cinema e della televisione sudcoreana. Il suo talento e la sua versatilità l’hanno resa una presenza costante sullo schermo, portandola a interpretare ruoli significativi in film e serie di grande successo.Oltre alla sua partecipazione alla seconda stagione di “”, la serie che ha conquistato il pubblico globale, Lee Joo-sil era nota anche per la sua interpretazione in “The Uncanny Counter”, un dramma paranormale incentrato su un gruppo di cacciatori di spiriti maligni.