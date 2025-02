Dayitalianews.com - Acireale, presi tre pregiudicati autori di numerosi furti e rapine: gli arrestati

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato del Commissariato die i Carabinieri della Compagnia di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di:LIZZIO Gaetano (classe 1995)ARCIDIACONO Cristian (classe 1998)BATTIATO Silvio (classe 1993)Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP, si attribuisce agli indagati la commissione in concorso, dei reati di rapina aggravata, di furto, di utilizzo indebito di carte o bancomat e porto d’armi o oggetti atti a offendere posti in essere innel corso dei mesi di ottobre e novembre del passato anno.In particolare, l’attività investigativa posta in essere dai militari dell’Arma, fondata sull’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui si sono verificati gli eventi criminosi e sulla loro successiva analisi, ha permesso di raccogliere elementi indiziari idonei ad individuare nella persona dell’ARCIDIACONO ed in quella del LIZZIO come coloro che avrebbero realizzato, in un arco temporale compreso tra il 19 ottobre ed il 6 novembre 2024, quattro: di cui il primo, in un hotel di Capo Mulini, rubando dalla reception, denaro in contante dalla cassa; un altro ancora, in una gastronomia del centro storico di, impossessandosi, dopo lo scasso di una porta secondaria di accesso, della somma che c’era nel registratore di cassa, di un’affettatrice, un tritacarne e di alimenti vari; il terzo, avvenuto nei primi giorni di novembre, commesso ai danni del personale in servizio di un grande supermercato di, prendendo, all’interno degli spogliatoi, gli effetti personali dei lavoratori e di una carta bancomat, poi utilizzata per l’acquisto di alcolici e superalcolici in alcuni esercizi della zona; l’ultimo, infine, commesso il 6 novembre, in un istituto scolastico, scassinando i distributori automatici e con il furto di cinque computer.