Achille Lauro | annuncia l’evento live del 2025 per la prima volta sul palco del Circo Massimo

Pochi giornidi salire suldell’Ariston per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, in gara con Incoscienti giovani,del, un irripetibile show che lo vedrà il prossimo 29 giugno per lasuldel monumentale tempio musicale della stagione estiva, il.Dopo le date sold out di Milano e Roma a ottobre 2024 – Ragazzi Madre – L’Iliade Il– dueunici in cui ha ripercorso la sua decennale carriera,torna dal vivo per un evento memorabile in una delle venue più importanti d’Italia.Da icona trap a star spregiudicata in grado di smantellare ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi facilmente tra generi ed epoche nel mondo della musica e non solo.Il suo ultimo brano Amore disperato, uscito il 20 settembre per Warner Music Italy e certificato Platino, ha dominato le classifiche degli ultimi mesi.