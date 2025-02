Lanazione.it - Accusa un malore, escursionista muore sul monte Morello

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 febbraio 2025 – Dramma nella mattina di domenica 2 febbraio sul. Undi 67 anni è morto in seguito a unto lungo un sentiero. È successo intorno alle ore 11. Lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze 112, sul posto sono intervenuti il prima possibile tutti i soccorritori, dai sanitari del 118 ai vigili del fuoco al soccorso alpino. Purtroppo però per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il corpo dell’è stato recuperato con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.