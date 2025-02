Napolitoday.it - Accoltellato al torace a pochi passi da piazza Garibaldi

Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via A. Poerio per un uomo ferito. Si tratta di un algerino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine. Alla ferita provocata verosimilmente con un’arma da taglio.