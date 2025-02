Ilfattoquotidiano.it - Accoltellato a Potenza per un parcheggio: camionista arrestato per tentato omicidio

Una lite per accaparrarsi un posteggio, poi la chiamata al 112 e e il trasporto in ospedale in codice rosso. Un altro episodio di violenza legata al, questa volta di mezzi pesanti, è avvenuto a. Due camionisti hanno iniziato a litigare, fino a quando la discussione è degenerata: l’aggressore, un 52enne di, ha estratto un coltello a serramanico, con una lama di 20 centimetri, colpendo più volte l’altro uomo all’addome, 50enne di origine calabrese. I carabinieri sono stati chiamati da un passante che ha osservato la scena e, giunti sul posto, hanno trovato la vittima dell’aggressione riversa a terra, ferita e coperta di sangue. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di, dove è stato dichiarato fuori pericolo di vita dopo l’intervento dei sanitari.