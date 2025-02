Anteprima24.it - Accademia Volley, stop con la capolista Fiamma Torrese

Tempo di lettura: 2 minutiRotonda sconfitta per l’che ieri pomeriggio è stata superata in trasferta dalladi Torre Annunziata (NA) con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-19, 25-20) nella dodicesima giornata del Campionato di Serie C.Nella prima giornata di ritorno, le giallorosse incappano nella classica giornata no al cospetto delladel torneo che non ha lasciato scampo al sestetto beneventano, gestendo in maniera piuttosto agevole l’intera partita. Netto il parziale che ha visto prevalere lanel primo set, più equilibrati gli altri due ma la gara è stata sempre in mano alle napoletane senza particolari affanni.L’scivola così al quinto posto in classifica in un campionato dove, se si esclude proprio lache allunga al primo posto e il prossimo recupero tra Volla e Pomigliano in programma mercoledì prossimo, sono raccolte ben sette squadre in due soli punti dalla seconda posizione in giù.