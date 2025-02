Lanazione.it - Accademia in soccorso del castello di Moneta. Sopralluogo per studiare percorsi virtuosi

di Daniele Rosi Promuovere iniziative concrete per provare a dare nuova vita aldi. E’ stata una visita culturale, ma allo stesso anche unconoscitivo quello effettuato giovedì scorso alda parte di un gruppo di studenti dell’di Belle Arti. Guidati dal docente Gaetano Malandrino, gli studenti che seguono il corso di Archeologia, Scenografia e Restauro, hanno intrapreso un progetto di ricerca e studio sullo storicocarrarese, con l’obiettivo di analizzarne l’architettura, comprenderne l’evoluzione storica e valutare quelli che potrebbero essere gli ipotetici interventi di recupero della struttura. Con il supporto di Luigi Giovanelli, da tempo in prima linea per ile profondo conoscitore della storia del sito, oltre che amministratore della pagina Facebook ‘Salviamo ildi’, gli studenti hanno così percorso i sentieri che conducono alla fortezza, immergendosi nella sua atmosfera suggestiva e lasciandosi ispirare dalle testimonianze del passato.