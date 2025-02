Fremondoweb.com - Accadde oggi: 2 febbraio, Roger Federer è il numero 1

Leggi su Fremondoweb.com

Ventuno anni fa il campione elvetico vinse l’Australian Open battendo in finale l’immenso Marat Safin Era il 22004, quando lo svizzero, King, raggiunse per la prima volta in carriera la posizione1 nella classifica mondiale, . ContinuaL'articolo: 2è il1 proviene da Fremondoweb.